NOËL AILLEURS DANS LE MONDE

Avec la propagation du christianisme au-delà de l’Europe et de l’Amérique du Nord, la célébration de Noël a été transférée à des sociétés du monde non occidental. Dans beaucoup de ces pays, les chrétiens ne sont pas majoritaires et, par conséquent, la fête religieuse n’est pas devenue une fête culturelle. Les coutumes de Noël dans ces sociétés font donc souvent écho aux traditions occidentales, car les gens ont été exposés au christianisme en tant que religion et artefact culturel de l’Occident.

En Amérique du Sud et en Amérique centrale, des traditions religieuses et séculaires uniques marquent la célébration de Noël. Au Mexique, les jours précédant Noël, la quête de Marie et Joseph pour trouver un endroit où rester est reconstituée, et les enfants tentent de casser une piñata remplie de jouets et de bonbons. Au Brésil, Noël est une grande fête d’été qui comprend des pique-niques, des feux d’artifice et d’autres festivités, ainsi qu’une procession solennelle de prêtres à l’église pour célébrer la messe de minuit.

Dans certaines régions de l’Inde, le sapin de Noël à feuilles persistantes est remplacé par le manguier ou le bambou, et les maisons sont décorées de feuilles de manguier et d’étoiles en papier. Noël reste en grande partie une fête chrétienne et n’est par ailleurs pas largement observé.

Le Japon illustre un autre type de fête. Dans ce pays à prédominance bouddhiste Shintō, les aspects séculiers de la fête – arbres et décorations de Noël, et même le chant de chants de Noël tels que « Rudolph le renne au nez rouge » ou « Noël blanc » – sont largement observés au lieu des aspects religieux.